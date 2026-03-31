Una creciente preocupación viven los padres de familia, estudiantes y transportistas debido al constante caos vehicular que se registra en los exteriores de diversas instituciones educativas del centro de la ciudad de Pisco.

La falta de control y ordenamiento del tránsito en horas escolares ha convertido estas zonas en puntos críticos, generando riesgos para quienes transitan diariamente por estos sectores.

Congestión vehicular

Uno de los casos más evidentes se presenta en las inmediaciones de la institución educativa José de la Torre Ugarte, donde la congestión vehicular se vuelve intensa, especialmente en la esquina formada por las calles Mariscal Castilla y Callao. En este punto, transportistas y vecinos aseguran que la falta de presencia policial y de personal de serenazgo agrava el desorden, ya que muchos conductores no respetan las normas de tránsito.

Los conductores señalan que la situación se repite diariamente en tres horarios clave: durante el ingreso de los escolares por la mañana, al mediodía y en la salida de clases. En esos momentos, la acumulación de vehículos, el estacionamiento indebido y la falta de control generan un congestionamiento total, dificultando la circulación y poniendo en peligro a los estudiantes, madres de familia y adultos mayores que cruzan la vía.

Esta problemática no solo afecta a la institución educativa José de la Torre Ugarte, sino también a otros colegios ubicados en el centro de la ciudad, donde el incremento del tránsito vehicular y la ausencia de medidas de control convierten las calles en escenarios de alto riesgo para peatones y conductores.

Ante esta situación, vecinos, transportistas y padres de familia hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se adopten acciones inmediatas. La población espera que tanto la Policía Nacional como la Municipalidad Provincial de Pisco dispongan medidas concretas, como la presencia de efectivos policiales y personal de serenazgo en horarios escolares.

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