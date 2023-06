El presidente de la Federación Choferes Profesionales región Ica, Aldo Uribe Pineda, no descartó plegarse al pedido de un cierto gremio de transportistas que evalúan solicitar la vacancia del alcalde provincial Carlos Reyes Roque.

El dirigente apuntó que tras las conversaciones con Reyes Roque; el gerente municipal Mario Encarnación López Saldaña y el actual gerente de Transportes, Aaron García Chávez, no recibió ninguna propuesta positiva para mejorar el caótico transporte de Ica.

“Los tres no desarrollan absolutamente nada en transportes, la facultades que la ley le da al alcalde: facultades normativas, facultades de gestión y de fiscalización no las ejecutan. Él se basa solamente en su criterio y es una persona obcecada y cerrada”, señaló.

Acuerdo

Señaló que en noviembre del 2019, el pleno municipal en sesión extraordinaria, que fue presidida por la alcaldesa Emma Mejía, se acordó por unanimidad que los vehículos con una antigüedad mayor a 15 años puedan trabajar dos años más. Lo mismo debía suceder con las unidades que pesan menos de mil kilos. Señaló que posteriormente Miguel Vásquez no quiso respetar este acuerdo de concejo, que es la instancia mayor.

“Los vehículos son intervenidos y llevados al depósito municipal porque no pesan mil kilos o porque tienen más de 15 años de antiguedad”, comentó. “He conversado con el alcalde y le he pedido que respete este acuerdo, que lo ventilen en otra sesión de concejo con los nuevos regidores y si quieren que lo anulen. Es la única forma de que se deje de cumplir pero el alcalde no le da la gana”, remarcó.

En ese sentido, Uribe advirtió que “está cometiendo una omisión a sus funciones, igual que el gerente de Transportes, que es un personaje inepto, incapaz más bien que lo está dejando mal porque este hombre lejos de comportarse como una persona de edad, una persona culta, su vida es un desastre, en la noche para en los bares tomando, ha tenido tres accidentes con su vehículo”.

“He escuchado a algunos amigos transportistas que tienen razones suficientes para vacarlo, el señor (alcalde) está cometiendo una serie de ilícitos penales. Yo podría mencionar también el problema de la vendimia donde él es responsable”, apuntó.

Negociados

Respecto a los posibles negociados, Uribe dijo que “esto del negociado viene de años, específicamente desde el 2018 cuando Miguel Vásquez fue subgerente de Transportes”.

“En las cocheras se juntan 30 a 40 carros, cada carro paga cinco soles diarios, son más de 30 cocheras que suman más de 100 mil soles, eso lo estaría recogiendo los gerentes de transportes desde el 2018, sino dígame por qué los vehículos que están en las cocheras que no tienen los requisitos de ley por qué no los llevan al depósito”, aseguró.

“Por qué lo dejan trabajar todo el día, por qué en los operativos solo persiguen a los vehículos independientes que están en las calles”, reiteró el dirigente.

VIDEO RECOMENDADO