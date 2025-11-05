Un macabro hallazgo se registró ayer aproximadamente a las 2:40 de la tarde en el río Pisco, a la altura del puente Huamaní, por la antigua Panamericana Sur, en el distrito de San Clemente, donde fue encontrado el cuerpo de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición.

Cuerpo identificado

El reporte fue realizado por ciudadanos que se encontraban extrayendo piedras como material de construcción, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades al notar la presencia del cadáver.

Según la información preliminar, el hombre vestía una polera blanca, pantalón tipo buzo negro, gorro y zapatillas blancas con rayas negras. Todo indica que el cuerpo habría permanecido en el lugar por al menos dos días. Fue identificado como Javier Aquise Roa, más conocido como “Calucho”, del sector Santa Rosa del distrito de San Clemente.

Al lugar acudieron efectivos de serenazgo de San Miguel y San Clemente, junto con agentes de la Policía, quienes acordonaron la zona y resguardaron el área a la espera de la llegada del Ministerio Público. El fiscal de turno realizó el levantamiento del cadáver y dispuso su traslado a la morgue de Pisco para las diligencias.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del deceso y verificar si se trata de un hecho delictivo o de un accidente. Por ahora, la policía viene interrogando a los vecinos y verificando si hay alguna cámara de la zona que haya captado algo sospechoso.

