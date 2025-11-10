El amanecer se vio marcado por un macabro hallazgo en la región Ayacucho. El cuerpo sin vida de un hombre identificado como Leonardo Huamancaja Godoy de aproximadamente 60 años, fue encontrado dentro de un túnel de desagüe del río Alameda, a la altura del barrio San Sebastián, frente al centro comercial Plaza 4.

Homicidio en la zona

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba heridas de arma blanca y signos de tortura, lo que hace presumir que la víctima habría sido atacada violentamente antes de ser abandonada en el lugar.

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo en el interior del drenaje. Personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver, mientras que efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

La escena fue acordonada por agentes policiales, quienes recabaron evidencias y testimonios en la zona, ubicada entre el Puente Nuevo y el Puente San Sebastián.

Ante ello, el Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con el fiscal adjunto provincial Julio César Tello Jurado a cargo del caso, dispuso la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio de Huamancaja Godoy (60), ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en el sector comprendido entre el Puente Nuevo y el puente San Sebastián, distritos de Ayacucho y San Juan Bautista.

“El cuerpo del agraviado fue hallado al interior de un túnel de desagüe ubicado entre ambos puentes, cerca del barrio San Sebastián, presentando lesiones compatibles con heridas punzocortantes, presuntamente ocasionadas por personas aún no identificadas. El despacho fiscal dispuso que la División de Investigación Criminal ejecute las diligencias preliminares en un plazo de 15 días, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y asegurar los elementos probatorios”, indicó el Distrito Fiscal Ayacucho.

Entre las principales diligencias ordenadas por el fiscal se encuentran la necropsia médico legal, la recopilación de evidencias y muestras biológicas del lugar de los hechos, la declaración de familiares y testigos, así como la revisión de las cámaras de videovigilancia cercanas y el requerimiento de información a Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones sobre las líneas telefónicas registradas a nombre de la víctima de la muerte violenta.

