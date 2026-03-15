El Hospital Regional de Ica inició un proceso de capacitación dirigido a sus especialistas en cardiología para el uso de un nuevo ecocardiógrafo de alta resolución, equipo médico incorporado recientemente para fortalecer los servicios de diagnóstico en el establecimiento de salud.

Moderno equipo

El dispositivo fue entregado como parte de la programación institucional impulsada por el Gobierno Regional de Ica y en el marco de una intervención mediante Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR).

De acuerdo con especialistas del hospital, el moderno ecocardiógrafo permite obtener imágenes más nítidas y detalladas de la estructura y funcionamiento del corazón en tiempo real. Esta tecnología facilita la detección temprana de diversas afecciones cardíacas, entre ellas anomalías valvulares, cicatrices derivadas de infartos, tumores y soplos cardíacos.

Los profesionales de salud señalaron que el equipo también permite evaluar la fuerza de bombeo del corazón y el grosor de sus paredes de manera no invasiva y sin el uso de radiación, lo que contribuye a orientar tratamientos personalizados y mejorar la atención de los pacientes.

El ecocardiograma es considerado una herramienta fundamental dentro de la cardiología moderna, ya que permite analizar la función cardíaca con mayor precisión y seguridad, favoreciendo diagnósticos oportunos y la planificación de tratamientos adecuados.

Las actividades de capacitación continuaron al día siguiente con nuevas jornadas dirigidas al personal especializado del hospital. En esta ocasión participaron profesionales de las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Rayos X, quienes recibieron formación en el manejo del ecocardiógrafo y de un ecógrafo 4D.

Estas sesiones buscan fortalecer las competencias técnicas del personal médico y optimizar el uso de equipos de última generación para mejorar la precisión de los diagnósticos.

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