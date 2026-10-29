El Hospital Regional de Ica culminó la implementación de equipos biomédicos destinados al servicio de Oftalmología, como parte de una inversión del Gobierno Regional de Ica, superior a los S/ 21 millones y ejecutada mediante una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), denominada “Adquisición de lámpara de hendidura, además de otros activos en el Hospital Regional de Ica”.

Equipos para procedimientos quirúrgicos

La incorporación de estos equipos busca fortalecer la capacidad de evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas visuales, mediante herramientas tecnológicas que permitirán realizar exámenes especializados y determinados procedimientos quirúrgicos oculares.

Entre los dispositivos implementados figuran dos lámparas de hendidura, utilizadas para examinar con aumento estructuras del ojo como la córnea, el iris y el cristalino. También se incorporó un campímetro computarizado, que permite evaluar el campo visual y detectar posibles alteraciones de la visión periférica.

El equipamiento incluye, además, un ecógrafo oftalmológico, que obtiene imágenes de las estructuras internas del ojo mediante ultrasonido, así como un autoqueratorefractómetro, dispositivo que mide la refracción ocular y la curvatura de la córnea para apoyar la evaluación de la visión.

A estos recursos se suman dos retinoscopios, empleados para determinar defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Estos instrumentos contribuyen a la evaluación de los pacientes y a la identificación de alteraciones que pueden afectar su capacidad visual.

La implementación también contempla un fotocoagulador láser, equipo que permite aplicar tratamiento láser en la retina para determinadas enfermedades oculares. Su incorporación amplía los recursos tecnológicos disponibles para la atención de pacientes que requieren procedimientos especializados.

Asimismo, el servicio cuenta con un facoemulsificador con vitrectófago y un autoclave oftálmico. El primero permite realizar intervenciones como la extracción de cataratas y determinados procedimientos sobre el vítreo, mientras que el autoclave se utiliza para esterilizar instrumental quirúrgico compatible.

Otro componente del equipamiento son dos microscopios quirúrgicos para cirugía oftalmológica con cámara digital, que proporcionan magnificación e iluminación durante las intervenciones y permiten registrar imágenes mediante sus sistemas de cámara.

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