El Hospital Regional de Ica anunció la próxima puesta en funcionamiento de un densitómetro óseo de última generación, equipo que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica del establecimiento y fortalecer la atención especializada a pacientes con enfermedades relacionadas con la salud ósea.

Última tecnología

El moderno equipo fue adquirido mediante inversiones de IOARR y será incorporado al Departamento de Diagnóstico por Imágenes del principal nosocomio de la región.

De acuerdo con la información difundida por el hospital, el densitómetro permitirá medir con alta precisión la densidad mineral de los huesos, facilitando el diagnóstico oportuno de enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia, además de evaluar el riesgo de fracturas en los pacientes.

La incorporación de esta tecnología también permitirá a los especialistas contar con información más precisa para la evaluación clínica y la planificación de tratamientos, contribuyendo a mejorar la atención de personas con patologías que afectan el sistema óseo.

El Hospital Regional de Ica informó además que continúa utilizando modernos equipos biomédicos incorporados recientemente para mejorar la atención especializada en diferentes áreas médicas.

Entre los equipos destacan un ecocardiógrafo y un ecógrafo, los cuales permiten realizar estudios diagnósticos con mayor precisión y apoyar a los médicos especialistas en la evaluación de diversas enfermedades.

La implementación de este equipamiento busca fortalecer los servicios hospitalarios y optimizar la capacidad diagnóstica del establecimiento, permitiendo brindar una atención más oportuna y especializada a los pacientes de la región.

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