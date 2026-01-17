Marcando un hito para la salud ocular infantil en la región, el Hospital Regional de Ica llevó a cabo de manera exitosa la primera cirugía de corrección de estrabismo en un paciente pediátrico. La intervención se realizó a una menor de iniciales J. V. T., de 5 años, diagnosticada con estrabismo congénito.

Proeza médica

A pesar de haber seguido un tratamiento mediante el uso de lentes y parches oclusivos, la paciente no presentaba una mejoría significativa en la desviación ocular. Ante esta situación, el equipo de especialistas determinó la necesidad de una intervención quirúrgica para corregir la alineación de sus ojos.

Los objetivos principales de este procedimiento son: Mejorar la calidad visual de la paciente a largo plazo. Favorecer el desarrollo de aprendizaje, evitando dificultades en la etapa escolar. Promover un adecuado desenvolvimiento social y elevar su autoestima.

Si bien el Hospital Regional de Ica viene realizando estas cirugías en adultos desde el año pasado, esta intervención representa la primera cirugía de estrabismo en población pediátrica realizada en la institución. Este logro marca un avance fundamental en la capacidad resolutiva del hospital y en la descentralización de servicios médicos especializados.

“Con este tipo de intervenciones, el Hospital Regional de Ica reafirma su compromiso con la salud de la población, brindando atención de calidad para mejorar el bienestar de las familias iqueñas”, señaló el nosocomio.

