El Hospital Regional de Ica recibió la recategorización oficial como Banco de Sangre Tipo II, una acreditación otorgada por el Ministerio de Salud que certifica que el establecimiento cumple con los estándares técnicos y sanitarios exigidos para la obtención, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos de calidad.

Con este reconocimiento, el nosocomio se convierte en el único centro de este nivel en toda la región.

Para tratamientos

La recategorización se logró tras un proceso de verificación realizado por el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), organismo responsable de supervisar la calidad de los componentes sanguíneos a nivel nacional.

Con ello, el Hospital Regional queda autorizado a procesar unidades de sangre destinadas no solo a su propio establecimiento, sino también a otros centros de salud de las distintas provincias de Ica.

Según cifras del propio hospital, la demanda de sangre en la región es constante. En zonas como Puquio, por ejemplo, cada año se necesitan alrededor de 69 unidades, mientras que en el Hospital Regional se atiende un promedio de 800 donantes mensuales. Cada unidad obtenida puede beneficiar hasta a tres pacientes, lo que permite cubrir emergencias y tratamientos de forma oportuna.

La acreditación coloca al nosocomio dentro del grupo de hospitales del país que cuentan con autorización sanitaria vigente para el funcionamiento de bancos de sangre, un proceso que según el personal especializado ha requerido años de adecuaciones, mejoras y cumplimiento riguroso de normas establecidas por el Ministerio de Salud.

