El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, a cargo de la fiscal superior Blanca Flor Hernández Almeyda, logró que el Poder Judicial dictara una sentencia condenatoria de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Jorge Teófilo Meléndez Quispe, de 50 años de edad.

El procesado fue hallado responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de edad. La condena, que regirá hasta el 6 de julio del año 2056, responde a la sólida fundamentación fiscal que demostró de manera indubitable la culpabilidad del sentenciado.

Depravado sexual

De acuerdo con los hechos acreditados durante las audiencias, el suceso se registró en junio de 2008 en la jurisdicción de Ica. El hoy condenado, aprovechando la cercanía al ser pareja sentimental de la tía de la víctima, abordó a la menor cuando esta contaba con apenas 12 años de edad. Mediante el uso de la fuerza física, el sujeto obligó a la agraviada a subir a su vehículo para trasladarla hasta una choza ubicada en el distrito de La Tinguiña, donde consumó el ilícito penal. Seguidamente, profirió amenazas en su contra con el objetivo de infundirle temor y evitar que denunciara lo ocurrido ante sus familiares.

Durante el proceso judicial, la representante del Ministerio Público logró debilitar la presunción de inocencia del imputado mediante la presentación de pruebas científicas y documentales irrefutables.

Entre los principales elementos de convicción destacaron el certificado médico legal y el protocolo de pericia psicológica, instrumentos que confirmaron las severas afectaciones físicas y el profundo cuadro de trastorno postraumático generado en la víctima.

Ante la contundencia de las pruebas, la Sala Penal competente emitió la respectiva condena, fijó el pago de una reparación civil de 5000 soles a favor de la parte agraviada y ordenó que el sujeto fuera sometido a un tratamiento terapéutico especializado.

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