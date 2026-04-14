El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, liderado por el magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, dictó ocho meses de prisión preventiva contra Leoncio Leonardo Fuentes Calcina (43), quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de su expareja de iniciales M.J.P.O. (23).

Grave investigación

La decisión fue adoptada el 08 de abril de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo a la investigación, el incidente ocurrió el pasado 5 de abril a las 06:40 de la mañana en un hotel, ubicado en el sector de Garganto (Los Aquijes). Tras una discusión por la pensión alimentaria de su hijo en común, el sujeto habría utilizado la violencia física para cometer el abuso. Gracias al auxilio del personal del establecimiento y la rápida intervención policial, se logró la detención del presunto agresor.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida de prisión preventiva tendrá una duración de ocho meses, computados desde la fecha de detención del investigado, ocurrida el 05 de abril de 2026, y vencerá indefectiblemente el 04 de diciembre de 2026.

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