Vecinos de la avenida Arenales, en el cercado de Ica, denunciaron nuevamente la acumulación de grandes volúmenes de residuos sólidos en la acequia La Mochica, ubicada a pocos metros del mercado Arenales.

Podría desbordarse

En el interior de la acequia se hallaron botellas de plástico, bolsas, restos de verduras, calzado, colchones improvisados, almohadas y otros residuos, formando una densa capa de contaminación que impide la normal circulación del agua. A ello se suma la basura acumulada en los exteriores, que es aplastada por los vehículos que transitan por la zona, agravando el problema ambiental y visual.

Los moradores y transeúntes advirtieron que esta situación representa un serio riesgo sanitario, debido a la presencia de moscas, malos olores y posibles focos infecciosos, además de poner en peligro la infraestructura vial y las viviendas cercanas ante un eventual desborde. Señalaron también que el problema no es reciente y que, pese a anteriores reclamos, la acumulación de residuos persiste.

Ante este panorama, los vecinos exigieron la intervención inmediata de la Municipalidad Provincial de Ica y de la Junta de Regantes, para ejecutar trabajos de limpieza y mantenimiento de la acequia.

Asimismo, exhortaron a reforzar la fiscalización y la educación ciudadana, a fin de evitar que la zona continúe siendo utilizada como un punto informal de disposición de basura.

