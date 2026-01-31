La gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Patricia Cordalupo, realizó una visita al mercado Arenales tras la reciente elección de una nueva presidenta de la asociación de comerciantes.

Fiscalización permanente

Durante su recorrido, la funcionaria señaló que el mercado Arenales debe cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, especialmente en aspectos como instalaciones eléctricas, cableado, evaluación de riesgos y control de comerciantes que expenden productos fuera de sus puestos asignados, situación que genera desorden y pone en riesgo a compradores y vendedores.

Cordalupo informó que, tras una primera reunión con la nueva dirigencia del mercado, se acordó iniciar la próxima semana un trabajo articulado y gradual que permita implementar mejoras sin afectar bruscamente la actividad comercial. Precisó que la finalidad principal es resguardar la integridad física de la ciudadanía y de los propios comerciantes.

Respecto al ordenamiento, la gerente indicó que el proceso se realizará en coordinación con otras áreas municipales, como Transporte y Medio Ambiente, a fin de atender también la gestión de residuos sólidos, el uso adecuado de los espacios públicos y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

En relación con la fiscalización, la funcionaria aseguró que los operativos de inspección son permanentes y se ejecutan de manera diaria en distintos establecimientos, incluyendo mercados, galerías y restaurantes, en un trabajo conjunto con la gerencia de Salud para verificar las condiciones sanitarias y la correcta comercialización de productos.

Finalmente, Cordalupo se refirió a un reciente caso de presunto intento de soborno a un funcionario municipal, indicando que los hechos se encuentran en proceso de investigación administrativa y penal. Asimismo, exhortó a comerciantes y ciudadanos a colaborar con el orden, la limpieza y el pago de tributos, señalando que la mejora de la ciudad es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.

VIDEO RECOMENDADO