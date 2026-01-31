La gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Patricia Cordalupo, realizó una visita al tras la reciente elección de una nueva presidenta de la asociación de .

Fiscalización permanente

Durante su recorrido, la funcionaria señaló que el mercado Arenales debe cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, especialmente en aspectos como instalaciones eléctricas, cableado, evaluación de riesgos y control de comerciantes que expenden productos fuera de sus puestos asignados, situación que genera desorden y pone en riesgo a compradores y vendedores.

Cordalupo informó que, tras una primera reunión con la nueva dirigencia del mercado, se acordó iniciar la próxima semana un trabajo articulado y gradual que permita implementar mejoras sin afectar bruscamente la actividad comercial. Precisó que la finalidad principal es resguardar la integridad física de la ciudadanía y de los propios comerciantes.

Respecto al ordenamiento, la gerente indicó que el proceso se realizará en coordinación con otras áreas municipales, como Transporte y Medio Ambiente, a fin de atender también la gestión de residuos sólidos, el uso adecuado de los espacios públicos y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

En relación con la fiscalización, la funcionaria aseguró que los operativos de inspección son permanentes y se ejecutan de manera diaria en distintos establecimientos, incluyendo mercados, galerías y restaurantes, en un trabajo conjunto con la gerencia de Salud para verificar las condiciones sanitarias y la correcta comercialización de productos.

Finalmente, Cordalupo se refirió a un reciente caso de presunto intento de soborno a un funcionario municipal, indicando que los hechos se encuentran en proceso de investigación administrativa y penal. Asimismo, exhortó a comerciantes y ciudadanos a colaborar con el orden, la limpieza y el pago de tributos, señalando que la mejora de la ciudad es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.

