Tras los incidentes registrados durante la celebración del Día Nacional del Pisco Sour en el estadio José Picasso, la regidora provincial de Ica, Ana Huarcaya, aclaró que dicha actividad no forma parte del Festival Internacional de la Vendimia de Ica (FIVI) 2026, y deslindó responsabilidades desde el Comité Ejecutivo que preside.

Crisis organizativa

La autoridad municipal se refirió a las críticas por presunta improvisación, falta de garantías, deficiencias en los servicios higiénicos y desmanes ocurridos durante el evento. Al respecto, sostuvo que toda actividad pública debe contar con un plan de contingencia, permisos y respaldo económico. “Para hacer una actividad hay que cumplir todos los requisitos, sobre todo contar con la garantía necesaria”, señaló.

Huarcaya explicó que para el Día Nacional del Pisco Sour existe una Comisión Especial y un Comité Administrativo que trabajan de manera conjunta, diferenciados de la estructura organizativa del FIVI 2026. Precisó que el rol del regidor no solo es promover y coordinar, sino también fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Asimismo, indicó que la masiva afluencia de público registrada el sábado superó las expectativas previstas, lo que habría contribuido al desborde del evento. “Ha rebasado las expectativas que de repente teníamos”, manifestó, al reconocer que se evidenciaron daños materiales durante el desarrollo de la actividad.

La regidora confirmó que estuvo presente en las primeras etapas del evento y observó directamente algunos incidentes. Sobre el control de accesos y el cierre parcial de las puertas del estadio, indicó que dicha decisión habría sido adoptada por Defensa Civil como parte de su estrategia, aunque señaló desconocer el detalle del plan de contingencia aplicado.

Finalmente, Huarcaya sostuvo que, como municipalidad, corresponde asumir responsabilidades institucionales. “Lo bueno y lo malo tenemos que asumirlo como Concejo”, expresó, adelantando que los hechos serán evaluados para fortalecer la organización y fiscalización de futuras actividades públicas.

