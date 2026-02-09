Lo que debía ser una jornada de celebración por el Día Nacional del Pisco Sour en Ica terminó en escenas de violencia, pánico y desorganización, luego de que el evento municipal realizado la noche del sábado en el Estadio José Picasso Peratta se viera desbordado por enfrentamientos entre asistentes, dejando al menos dos personas heridas y serios cuestionamientos a la seguridad implementada.

Descontrol masivo

Durante los conciertos de Pamela Franco y Masiel Málaga, grupos de personas en aparente estado de ebriedad protagonizaron violentas peleas dentro y fuera del recinto. En uno de los hechos más graves, un joven fue golpeado y pateado hasta quedar inconsciente en el suelo, sin que se evidenciara una intervención inmediata del personal de seguridad, situación que fue registrada por testigos.

Solo se observó la presencia de un patrullero policial que activó su sirena, mientras el pánico se extendía entre el público. El joven herido tuvo que ser auxiliado por sus propios amigos y trasladado al Hospital Regional de Ica.

La violencia registrada por la noche se sumó a un incidente previo ocurrido horas antes, cuando una avalancha humana dejó gravemente herida a una joven de 19 años, identificada como Daritza La Rosa. El hecho se produjo cerca de las 7:30 de la noche, en la puerta del Campo N.º 02, tras el colapso del control de ingreso y la ruptura del cerco de seguridad.

Testimonios indican que el caos se originó al anunciarse el cierre del acceso por límite de aforo, lo que generó empujones y descontrol en la única puerta habilitada, pese a una asistencia estimada de cerca de 10 mil personas. La joven cayó al suelo y permaneció inmovilizada durante varios minutos sin recibir atención inmediata, debido a la ausencia de personal paramédico y equipos de emergencia.

A ello se suman denuncias por la venta indiscriminada de alcohol, la falta de control de aforo y el ingreso libre de personas sin revisión corporal, dejando el recinto sin garantías mínimas de seguridad. El evento estuvo a cargo de la Comisión Organizadora del Día del Pisco Sour, presidida por el regidor provincial Jorge Hinostroza.

