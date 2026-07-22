Una adolescente de 15 años, identificada con las iniciales E.J.LL.V., perdió la vida la noche del último domingo en el distrito de Salas Guadalupe, luego de sufrir una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias mientras ingería alimentos en su vivienda, ubicada en la cuarta etapa de Villa Rotary. La menor, natural de Ayacucho y próxima a cumplir 16 años el 29 de julio, se descompensó repentinamente ante la desesperación de sus familiares.

Muerte en la zona

Tras el incidente, sus familiares la trasladaron de emergencia a la posta de salud del distrito en busca de atención médica. Sin embargo, denunciaron presuntas deficiencias en la atención recibida y expresaron su malestar al considerar que habría existido una mala praxis, situación que ahora forma parte de las investigaciones iniciadas tras el fallecimiento de la adolescente.

El Ministerio Público dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y ordenó la realización de la necropsia de ley, con el fin de determinar con precisión la causa del deceso. Las investigaciones también permitirán establecer si existió alguna responsabilidad en la atención brindada a la menor.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar las medidas de prevención durante la ingesta de alimentos, especialmente en niños y adolescentes, para evitar este tipo de emergencias. Asimismo, señalaron que serán las investigaciones fiscales las que determinen las responsabilidades correspondientes en este lamentable caso.

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