La madrugada de este domingo se iniciaron diligencias policiales en la provincia de Ica luego de que una adolescente de 14 años fuera internada de emergencia en el hospital Santa María del Socorro, tras haber permanecido en un establecimiento nocturno ubicado en la zona de Camino Huacachina.

Menor hospitalizada

Según el reporte policial, a las 6:30 de la mañana fue intervenido Christian Omar Carrasco Alderete (32) y se dispuso la retención de un menor de iniciales J. C. H. (17), por su presunta vinculación con los hechos previos a la hospitalización de una menor de 14 años. Asimismo, las autoridades confirmaron que Carrasco Alderete registra una requisitoria vigente por otro proceso, información que fue comunicada al Ministerio Público.

No obstante, los familiares de la adolescente, en declaraciones brindadas en la comisaría de Parcona, señalaron que la menor habría logrado ingresar al local tras entregar 100 soles al personal de seguridad, versión que, afirman, se sustenta en el brazalete del establecimiento que aún llevaba puesto. Indicaron además que la adolescente fue retirada del lugar en aparente estado de ebriedad o inconsciencia y dejada en la vía pública, sin que se activaran protocolos de auxilio ni se notificara a sus parientes.

“Tengo entendido que a mi sobrina de 14 años la han sacado ebria el de seguridad de la discoteca y la ha dejado en la calle. Luego un joven la ha traído a mi casa después de las 3:00 de la madrugada y le hemos llevado al hospital Socorro porque estaba botando espuma, además no tenía su trusa y estaba con un vestido, exigimos que se investigue”, dijo la tía de la menor.

En contraste, se conoció que dos jóvenes habrían auxiliado a la menor al encontrarla en la calle y la trasladaron para evitar que permaneciera abandonada, versión que también forma parte de las indagaciones. La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones

