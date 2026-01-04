Una acción de control realizada en el Hospital Santa María del Socorro de Ica reveló múltiples situaciones adversas que comprometen seriamente la calidad, seguridad y continuidad de la atención médica, exponiendo a riesgos tanto a pacientes como al personal asistencial.

Hospital en riesgo

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el incumplimiento de la Norma Técnica de Salud para los servicios de emergencia. Esta deficiencia genera el riesgo de que los pacientes no sean atendidos con oportunidad ni bajo condiciones seguras, lo que podría agravar cuadros clínicos y afectar negativamente los resultados en casos de urgencia médica.

El informe también evidencia una deficiente gestión de equipos biomédicos, al detectarse que dos cámaras hiperbáricas permanecen inmovilizadas desde el año 2017, con sus accesorios aún embalados, mientras que una campana de flujo laminar adquirida en 2012 nunca fue puesta en funcionamiento. Estos equipos se encuentran almacenados en un pasadizo, junto a la sala de espera de oncología clínica, generando condiciones insalubres y vulnerando principios básicos de bioseguridad.

En el área de diagnóstico por imágenes, la situación es igualmente crítica. Dos equipos de rayos X estacionarios y tres ecógrafos se encuentran inoperativos, limitando la capacidad diagnóstica del hospital. A ello se suma que los ambientes de rayos X y tomografía no cuentan con la licencia correspondiente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), requisito indispensable para operar este tipo de servicios.

El documento advierte además que el personal que opera equipos de radiación no cuenta con dosímetros, dispositivos esenciales para medir la exposición a radiación ionizante. Esta omisión expone al personal de salud a riesgos acumulativos que podrían generar afectaciones a su salud a mediano y largo plazo, así como vulnerar normas de seguridad ocupacional.

Otro punto crítico identificado es el estado de la planta de oxígeno del hospital. A solo dos años de cumplir su vida útil, presenta fallas recurrentes cuya solución puede tardar entre dos y tres meses, situación que pone en riesgo el abastecimiento continuo de oxígeno medicinal, insumo vital para la atención de pacientes hospitalizados, críticos y neonatales.

En materia de infraestructura, se detectaron deficiencias en el drenaje de los equipos de climatización ubicados en la azotea del hospital. Esta falla ha generado acumulación de humedad en el falso techo, lo que podría derivar en filtraciones hacia áreas sensibles como diagnóstico por imágenes, afectando la seguridad eléctrica y el correcto funcionamiento de los equipos médicos.

En el ámbito administrativo y de control de personal, la Contraloría observó la ausencia de la jefa del servicio de farmacia central sin que se haya gestionado oportunamente un permiso a cuenta de vacaciones. Esta situación refleja debilidades en el control de asistencia y permanencia del personal, lo que podría afectar la gestión adecuada de medicamentos e insumos médicos.

Asimismo, se verificó que un coche de paro del departamento de diagnóstico por imágenes se encontraba desabastecido de medicamentos esenciales, como drogas cardiovasculares, analgésicos y sedantes. Esta grave omisión pone en riesgo la respuesta inmediata ante una emergencia médica, donde cada minuto resulta determinante para salvar una vida.

Finalmente, el informe concluye que las situaciones adversas detectadas requieren la adopción inmediata de medidas correctivas por parte de la dirección del Hospital Santa María del Socorro y de las autoridades del sector salud, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, eficiencia y calidad en la atención, y evitar que estas deficiencias deriven en eventos adversos de mayor gravedad.

