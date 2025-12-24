Más de 40 trabajadores de las áreas de limpieza y seguridad del Hospital Santa María del Socorro realizaron la mañana de este martes un plantón frente a las instalaciones del nosocomio, exigiendo el pago de aproximadamente tres meses de salarios que, según denunciaron, les adeudan desde octubre.

Crisis laboral

Los manifestantes señalaron que atraviesan una crítica situación económica, agravada por la cercanía de las fiestas navideñas, periodo en el que no cuentan con ingresos para cubrir necesidades básicas de sus familias. Indicaron que, pese a reiterados reclamos, la única respuesta recibida por parte de algunas autoridades habría sido “no pierdan la fe”, frase que generó indignación entre el personal afectado.

Durante la manifestación, uno de los trabajadores declaró que las fechas de pago han sido postergadas en varias oportunidades. “Nos dijeron que el pago sería el 15, luego el 18 y ahora el 23, pero hasta hoy no hay solución. Nos dicen que no hay dinero y se están burlando del personal”, afirmó. Precisó además que cerca de 40 personas se encuentran en la misma situación de impago.

Los trabajadores también denunciaron que, además de la falta de salarios, no cuentan con materiales de trabajo ni con seguro, lo que consideran una forma de maltrato y humillación. “Somos excluidos e ignorados, pero sí son rápidos para exigir que cumplamos con nuestras labores”, sostuvo otro de los manifestantes, visiblemente afectado por la situación.

Según indicaron, se han sostenido reuniones tanto con el director como con el administrador del hospital; sin embargo, aseguran que solo han recibido promesas verbales sin fechas concretas ni documentos que respalden un compromiso real de pago. Ante ello, advirtieron que, de no obtener una solución inmediata, evaluarán medidas más drásticas, incluyendo la paralización de labores.

Horas después de iniciada la protesta y tras la difusión del caso en redes sociales, personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) llegó hasta el hospital para tomar conocimiento de la denuncia. La entidad informó que el caso será evaluado y que se ha programado una nueva visita en los próximos días para continuar con las acciones correspondientes.

