Luego de permanecer desaparecida por más de 48 horas, una mujer adulta mayor fue ubicada la mañana del 2 de enero en el distrito de Los Molinos (Ica), en condición vulnerable y con visibles signos de desorientación.

Fue auxiliada

Se trata de Luisa Bendézu, de 71 años, quien había sido vista por última vez el 31 de diciembre en la avenida México, en el distrito de La Tinguiña. Desde entonces, familiares y amigos iniciaron una búsqueda y difundieron su caso a través de redes sociales.

La mujer fue encontrada en el sector Trapiche, a la altura de la mina Siete Clavos, en jurisdicción de Los Molinos. Según se informó, presentaba la ropa sucia y se encontraba en una situación de evidente vulnerabilidad.

Los familiares confirmaron que la adulta mayor padece de Alzheimer, lo que habría contribuido a su desorientación y desplazamiento hacia una zona alejada de su vivienda. Tras ser ubicada, fue puesta a buen recaudo y atendida.

