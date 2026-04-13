La jornada de las Elecciones Generales 2026, realizada el ayer 12 de abril, dejó imágenes que trascendieron lo político en las provincias de Ica y Nasca. Cientos de adultos mayores acudieron a las urnas, algunos superando los 80, 90 e incluso más de 100 años, reafirmando su compromiso con el país y convirtiéndose en protagonistas de la fecha electoral.

Compromiso con la patria

Uno de los casos más representativos fue el de un ciudadano de 88 años, quien llegó desde el sector Santo Domingo de Guzmán, hasta la institución educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, para emitir su voto con total normalidad. Tras cumplir con su deber, destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Ya cumplí mi deber cívico. Vengo desde Santo Domingo de Guzmán, todo ha estado normal y tranquilo. Todos que voten, porque depende de nosotros el futuro de nuestro país. Roguemos a Dios que el nuevo gobierno sea bueno”, expresó luego de sufragar en su mesa asignada.

Historias similares se repitieron en distintos puntos de la región. En Ica, una mujer de 84 años también acudió a votar desde el pueblo joven Señor de Luren hasta el colegio Antonia Moreno de Cárceres, resaltando su convicción de participar mientras su salud se lo permita.

“Me siento muy bien, cumplo con mi deber hasta donde pueda. El mensaje que doy es que todo ciudadano vote por una persona honesta, y que sea lo que Dios quiera”, manifestó la ciudadana Luisa Carpio Jiménez.

En la provincia de Nasca, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Eudosio Canales Flores, de 102 años, quien decidió acudir a votar pese a las dificultades propias de su edad. Residente en la calle María Reiche, fue acompañado en todo momento por su esposa hasta la institución educativa Simón Rodríguez.

Asimismo otro adulto mayor de 87 años también acudió acompañado de su hijo a sufragar.

Estos testimonios reflejan el alto sentido de responsabilidad cívica de los adultos mayores en la región, quienes, pese a las limitaciones físicas, acudieron a las urnas y dejaron un mensaje claro sobre la importancia de participar en las decisiones democráticas del país.

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