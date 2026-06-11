Las autoridades vienen reforzando las acciones de sensibilización para prevenir el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral, delitos que afectan la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas.

Delito tipificado

De acuerdo con la información difundida, el trabajo forzoso ocurre cuando una persona es obligada a realizar labores contra su voluntad mediante amenazas, engaños, intimidación o cualquier otra forma de coerción. Esta práctica constituye un delito tipificado en la legislación peruana.

Entre las principales señales de alerta figuran las ofertas laborales que prometen ingresos elevados sin experiencia previa, propuestas de trabajo en otras ciudades sin información clara, restricciones para comunicarse con familiares, retención de documentos personales y limitaciones para abandonar el empleo libremente.

Las autoridades advirtieron que muchas víctimas son captadas a través de redes sociales, falsas agencias de empleo, supuestas relaciones sentimentales o promesas de mejores oportunidades económicas fuera de su lugar de residencia.

Asimismo, recordaron que la trata de personas puede derivar en diversas formas de explotación, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades desarrolladas en condiciones de abuso y vulneración de derechos.

Frente a esta problemática, se recomendó a la ciudadanía verificar cuidadosamente cualquier oferta laboral, evitar entregar documentos personales a desconocidos y mantenerse informada para prevenir situaciones de riesgo.

Las personas que conozcan o sospechen de un caso de trabajo forzoso o trata de personas pueden presentar denuncias a través de las líneas gratuitas 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 1818 del Ministerio del Interior, 1884 del Ministerio de Justicia y 0800-00-205 del Ministerio Público.

Además, pueden acudir a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, ubicada en la avenida Grau N.° 148, donde se brinda orientación e información relacionada con estos casos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier situación sospechosa y contribuir a la prevención de estos delitos que afectan especialmente a personas en condición de vulnerabilidad.

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