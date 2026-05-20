El alcalde distrital de San Juan Bautista, Jorge Quispe Saavedra, brindó una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos surgidos en redes sociales y medios locales respecto a daños registrados.

Durante su intervención, la autoridad edil se refirió a las denuncias relacionadas con el vertimiento de aguas residuales hacia acequias y el deterioro de algunas vías, señalando que se han solicitado informes internos para determinar responsabilidades y sanciones.

Conferencia de prensa

“El área correspondiente ya viene evaluando quién autorizó ese tipo de acciones (vertimiento de aguas residuales). Nosotros como gestión no respaldamos medidas que puedan afectar a la población”, declaró el burgomaestre.

Quispe Saavedra explicó además que algunos problemas reportados en determinadas calles no corresponden a obras nuevas, sino a trabajos de parchado realizados tras instalaciones de agua y desagüe.

Según indicó, uno de los casos observados por la Contraloría se produjo por filtraciones provenientes de una acequia, lo que habría generado el hundimiento de un tramo de aproximadamente 60 a 80 metros.

“No es una pista nueva. Ahí se ejecutó una obra de agua y desagüe que actualmente funciona con normalidad. El daño se produjo por filtraciones de agua de la acequia”, sostuvo.

El alcalde también respondió a las críticas por el estado de algunas estructuras en sectores como Camino de Reyes y Los Espigos, asegurando que ya se encuentran en proceso proyectos de mejoramiento de transitabilidad y asfaltado.

Asimismo, señaló que las obras ya fueron publicadas en el sistema de contrataciones del Estado y que en las próximas semanas se otorgaría la buena pro para iniciar los trabajos definitivos.

En otro momento, la autoridad distrital responsabilizó al mal uso del sistema de alcantarillado por varios de los colapsos registrados en la red de desagüe.

“Cuando hacemos inspecciones encontramos pañales, bolsas y otros objetos dentro de las cajas domiciliarias. Eso genera atoros y problemas en el sistema”, manifestó.

El alcalde aseguró que la municipalidad realiza campañas constantes de sensibilización, aunque reconoció que continúan detectándose malas prácticas por parte de algunos usuarios.

Respecto a la construcción de un nuevo puente en el sector de Longar y Camino de Reyes, Quispe indicó que la municipalidad ya inició los trámites correspondientes ante la Junta de Usuarios de Riego para obtener la autorización necesaria.

Según explicó, la obra no fue considerada en proyectos anteriores pese al deterioro de la estructura existente, afectada por el paso constante de vehículos pesados.

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