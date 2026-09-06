Moradores del sector de La Victoria, en la provincia de Ica, denunciaron el constante arrojo de restos de animales en los contenedores de basura, una situación que ha generado fuertes olores y preocupación entre las familias de la zona.

Alerta sanitaria

Durante la denuncia se encontró un cerdo muerto en avanzado estado de descomposición, además de restos óseos y varias cabezas que, según los vecinos, aparentemente corresponderían a equinos.

Los residentes aseguraron que no sería la primera vez que aparecen animales muertos en este punto. Según sus testimonios, anteriormente también se habrían encontrado restos de perros y de otras especies. “Siempre arrojan ahí restos de animales que no sabemos de qué son”, manifestó uno de los moradores, quien señaló que personas ajenas a la urbanización llegan en mototaxis, automóviles y camionetas para abandonar residuos.

El hallazgo de las cabezas de animales incrementó la preocupación de los vecinos, quienes solicitaron que las autoridades determinen de dónde proceden estos restos y quiénes los están arrojando. Los moradores también expresaron sospechas sobre un posible sacrificio informal de animales; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen de los restos ni que la carne de estos animales haya sido destinada al consumo humano.

Ante los reiterados hallazgos, los representantes de La Victoria informaron que remitieron documentación a la Municipalidad Provincial de Ica solicitando una intervención y el retiro o reubicación de los contenedores. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar, realizaron una constatación y tomaron fotografías, documentación que los dirigentes utilizarán para continuar las acciones ante las instituciones competentes.

La problemática no sería exclusiva de La Victoria. Personal del servicio de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Ica también reportó durante sus labores en el Cercado la presencia de restos óseos de animales abandonados en la vía pública. Según información proporcionada por trabajadores municipales, esta situación podría estar relacionada con la restricción del sacrificio de ganado en el camal municipal, lo que habría generado la sospecha de sacrificios realizados en lugares clandestinos, extremo que deberá ser investigado por las autoridades.

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