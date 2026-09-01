Moradores del distrito de La Tinguiña denunciaron que constantemente se vienen abandonando restos de cerdos en diferentes puntos de la vía pública, situación que estaría generando malos olores, proliferación de moscas y contaminación cerca de las viviendas.

Contaminación en la zona

Ante las reiteradas quejas, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña dispuso una intervención preventiva en el sector San Ignacio, donde existen establecimientos dedicados a la crianza y manejo de estos animales.

Personal de Fiscalización, Serenazgo y Gestión Ambiental y Salubridad realizó inspecciones en un peladero de papas y una chanchería para verificar las condiciones en las que funcionaban. Durante los recorridos también se habría identificado el sacrificio informal de cerdos en plena vía pública. La intervención tuvo carácter preventivo y no se efectuó la clausura de los establecimientos.

Los reclamos se extendieron a otros sectores. Vecinos denunciaron que también se arrojarían vísceras en inmediaciones de La Achirana, cerca de un jardín de niños, provocando fuertes olores que afectarían a los menores y residentes. A ello, según los moradores, se sumarían episodios de colapso del desagüe, incrementando las condiciones de insalubridad en la zona.

Otros ciudadanos solicitaron fiscalizar los canchones ubicados en la avenida México, debido a los malos olores y presencia de moscas que atribuyen a estas actividades, e incluso plantearon su reubicación. Estas denuncias se suman a los reportes realizados durante los últimos días en distintos sectores de La Tinguiña por el abandono de restos de animales, situación que ha generado preocupación entre los vecinos.

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