Una fuerte preocupación se evidenció durante la Audiencia Pública denominada “¿Qué pasó con el agua en San José de Los Molinos?”, donde dirigentes y pobladores denunciaron la escasez del recurso hídrico para el consumo humano y un presunto riesgo de contaminación debido a la reactivación de una concesión minera ubicada a escasos metros de las galerías que abastecen de agua al distrito.

Alerta ambiental

Durante la jornada, el dirigente Teófilo Ventura señaló que el suministro actual no cubre las necesidades básicas de la población. “El agua llega, pero no en el volumen necesario para poder rebombear al sistema”, sostuvo, indicando que esta deficiencia deja a numerosas familias sin acceso regular al servicio, pese a los anuncios municipales sobre futuros proyectos de mejora.

El punto más crítico expuesto fue la presencia de una actividad minera en plena explotación a aproximadamente 50 metros de las galerías filtrantes. Ventura advirtió que las explosiones, el polvo y los posibles relaves representarían una amenaza directa para la calidad del agua. “Si esos relaves llegan a las galerías, van a contaminar todo”, afirmó, precisando que el hallazgo fue detectado hace unos 15 días durante una inspección comunal.

Según los dirigentes, estas galerías abastecen de agua potable a todo el distrito de San José de Los Molinos, donde habitan más de ocho mil personas, entre ellas niños, adultos mayores y comunidades educativas. “Estamos hablando de agua de beber, de consumo humano, y eso es lo más peligroso”, remarcó Ventura, quien exigió acciones preventivas antes de que se genere una emergencia sanitaria.

Por su parte, el dirigente agrícola Santos Salazar Juscamayta sostuvo que el problema del agua no solo es de disponibilidad, sino también de gestión. Propuso proyectos de embalse, cochas y derivación de aguas para alimentar la capa freática del valle de Ica. “El agua se está yendo al Atlántico mientras aquí sufrimos escasez”, manifestó, exhortando a una acción conjunta entre autoridades y población.

Finalmente, un representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) reconoció deficiencias en la prestación del servicio de agua en el distrito. Indicó que se han detectado fallas en la continuidad y presión del suministro, las cuales ya fueron informadas a la municipalidad. Precisó que la responsabilidad de la prestación del servicio recae en la municipalidad y exhortó a los usuarios a presentar. Asimismo, instó a fortalecer las capacidades técnicas municipales y priorizar proyectos de agua y saneamiento para garantizar un servicio adecuado a la población.

