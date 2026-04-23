La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó la segunda visita guiada al proyecto Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la región Ica, con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento y fortalecer la coordinación con actores clave del territorio.

Emisión de alertas

Durante la jornada participaron representantes del Colegio de Ingenieros de Ica, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, la Asociación de Agricultores, EMAPICA y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor La Achirana, entre otras organizaciones vinculadas al desarrollo regional y la gestión del riesgo.

La actividad inició con una presentación técnica a cargo del equipo del proyecto, donde se explicaron los principales alcances del sistema y su importancia para reducir riesgos y proteger a la población frente a eventos climáticos.

Posteriormente, los asistentes recorrieron las instalaciones del sistema y conocieron sus principales componentes, entre ellos el radar meteorológico, que cuenta con tecnología tipo C y un alcance de hasta 250 kilómetros.

Este equipo permite monitorear en tiempo real la evolución de lluvias y tormentas, generando información que será procesada por especialistas del SENAMHI para la emisión de alertas oportunas.

Estos sistemas permiten mejorar la toma de decisiones y activar de manera anticipada los protocolos de respuesta ante emergencias, contribuyendo a la protección de miles de familias.

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