El Gobierno Regional de Ica lanzó el Concurso de Murales de Arte Urbano ICATEC, una iniciativa dirigida a artistas visuales, muralistas, ilustradores y colectivos de arte urbano de la región, con el objetivo de promover la creatividad y fortalecer la identidad cultural de Ica a través del arte en espacios públicos.

Proceso creativo

Los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de enero de 2026, y el evento se realizará el 31 de enero, a partir de las 8:00 a. m., en la sede central del Gobierno Regional de Ica. Durante la jornada, los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de pintar en vivo sus murales, permitiendo que la ciudadanía observe de cerca el proceso creativo y la transformación de los espacios urbanos en galerías al aire libre.

El concurso reconoce y premia el talento local, con distinciones económicas para los tres primeros lugares, destinadas a incentivar la participación y consolidar el arte urbano como una manifestación cultural relevante en la región. La participación está limitada a residentes de la región Ica. Los artistas pueden postular a través del siguiente enlace: https://forms.gle/fmjxkQuDr3QcM92R7

Se seleccionarán 15 artistas, quienes tendrán la oportunidad de dejar su huella en las calles y plazas de la ciudad, contribuyendo no solo a embellecer el espacio público, sino también a fortalecer la identidad regional y promover el arte como herramienta de integración y cohesión social.

Los premios están destinados a reconocer el talento local: S/ 1,500 para el primer puesto, S/1,000 para el segundo y S/ 500 para el tercero.

