El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado presidió la cuarta sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde se anunciaron medidas para reforzar la vigilancia y el control del delito en la región, entre ellas la próxima puesta en marcha de una central de monitoreo C5, acompañada de diez módulos descentralizados.

Seguridad con tecnología

El proyecto, denominado “Ica Segura”, busca integrar los esfuerzos de vigilancia con tecnología de última generación, y será uno de los primeros de su tipo en el país. Su objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos en coordinación con la Policía y los municipios.

Durante la sesión, también se presentó el balance de operativos realizados entre julio y agosto. La Policía reportó cerca de 5 mil intervenciones, más de mil detenidos, 60 bandas desarticuladas, 30 armas incautadas y 40 menores intervenidos en distintos puntos de la región.

Además, se revisaron los avances del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2025, que contempla acciones articuladas entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y el Gobierno Regional, con énfasis en la prevención y la recuperación de espacios públicos.

A la reunión asistieron alcaldes provinciales, consejeros regionales, autoridades policiales y representantes de instituciones vinculadas a la seguridad. También estuvo presente el exministro del Interior, general (r) Julio Díaz Zulueta.

