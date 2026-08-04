El Pleno del Consejo Regional de Ica aprobó por mayoría la ejecución del proyecto de mejoramiento integral de la avenida El Parque, en el distrito de La Tinguiña, una iniciativa que demandará una inversión de S/ 28 744 074,91 y que será desarrollada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Desarrollo de la zona

La propuesta busca renovar uno de los principales ejes viales del distrito mediante una intervención que incluye mejoras tanto para el tránsito vehicular como para la circulación peatonal, además de la incorporación de infraestructura destinada a la movilidad sostenible y al uso de espacios públicos.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión del Consejo Regional, el proyecto contempla la construcción de nuevas pistas, el mejoramiento de las zonas de circulación vehicular y la implementación de áreas destinadas al estacionamiento, con el propósito de contribuir a un mejor ordenamiento del tránsito.

Asimismo, el expediente técnico considera la creación de un boulevard en la berma central, acompañado por áreas verdes y espacios de recreación que buscan recuperar el entorno urbano de esta importante avenida.

La iniciativa también incorpora la construcción de una ciclovía, infraestructura orientada a promover el uso de medios de transporte alternativos y facilitar una movilidad más segura para los usuarios.

Según los datos del proyecto, la inversión asciende a S/ 28,7 millones y se prevé que beneficie directamente a más de 4.582 habitantes del distrito de La Tinguiña.

Con la aprobación del Consejo Regional, el proyecto avanzará hacia las siguientes etapas administrativas requeridas para su ejecución. La obra forma parte de las iniciativas de infraestructura que buscan mejorar la conectividad, la transitabilidad y los espacios públicos en la provincia de Ica.

La ejecución será por el Gobierno Regional de Ica, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y permitirá que el proyecto sea financiado por el sector privado, conforme a la normativa vigente.

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