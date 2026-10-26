En una jornada cargada de emoción, compañerismo y alto nivel competitivo, los elencos de Arándano Sanidad (categoría damas) y Gerencia de Ingeneria y Mantenimiento (GIM) 1 (categoría varones) se proclamaron flamantes campeones del torneo integrado de fútbol Copa Agrokasa 2026, certamen que reunió a un total de 16 representativos de la empresa agroexportadora.

Encuentros deportivos

El escenario de los encuentros decisivos fue la losa deportiva del sector de Lujaraja, en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

La jornada decisiva arrancó con la final femenina, donde el cuadro de Arándano Sanidad se impuso por la mínima diferencia (1-0) ante el representativo de Arándano Cosecha, adjudicándose el máximo galardón en un duelo de trámite muy parejo.

Por su parte, la gran final masculina ofreció un vibrante encuentro deportivo entre GIM 1 y GIM 2. En un juego disputado palmo a palmo de principio a fin, la escuadra de GIM 1 se quedó con la victoria y el trofeo tras vencer por 1-0.

Durante la ceremonia de clausura, Miguel Anchante, gerente de Operaciones de Agrokasa, resaltó el espíritu deportivo y la integración demostrada a lo largo del campeonato.

“Cada encuentro deportivo fue una muestra de sana competencia. La Copa Agrokasa, que venimos realizando desde hace 20 años, se consolida como un punto de encuentro fundamental para fortalecer la identidad, la salud física y el trabajo en equipo de nuestros miles de colaboradores”, destacó el ejecutivo.

Las barras jugaron un partido aparte alentando a sus respectivos sin cesar en cada encuentro deportivo.

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