Un nuevo hecho de sangre enluta al distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. La tarde del sábado 3 de enero, Josué Elías Lozano Navarrete, de 25 años de edad, fue asesinado a balazos mientras participaba en una tarde deportiva en un campo recreacional ubicado en la primera cuadra de la avenida Federico Uranga, a escasos metros de la comisaría distrital.

Ataque mortal

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el ataque se produjo alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando dos sujetos encapuchados irrumpieron de manera repentina en el gramado. Sin mediar palabra, se dirigieron directamente hacia la víctima y le dispararon en reiteradas oportunidades, causándole la muerte de forma instantánea ante la mirada atónita de sus compañeros de juego.

Tras consumar el crimen, los presuntos sicarios huyeron raudamente a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada en el recinto deportivo. Testigos señalaron que los atacantes habrían tenido plenamente identificado a Josué Lozano, lo que hace presumir un ataque premeditado.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo llegaron al lugar, procediendo a acordonar la zona y recabar los primeros indicios, entre ellos varios casquillos de bala hallados cerca del cuerpo. El cadáver fue cubierto mientras se esperaba la llegada del fiscal de turno y del personal de Criminalística para el levantamiento correspondiente.

Hasta el campo deportivo también arribaron los familiares del joven, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor por la repentina pérdida. Por respeto a ellos y al procedimiento policial, las autoridades solicitaron mantener distancia y evitar interferir en las diligencias.

El hecho ha causado profunda consternación entre los vecinos del sector, quienes cuestionaron que el crimen se haya cometido increíblemente a pocos metros de una dependencia policial.

VIDEO RECOMENDADO