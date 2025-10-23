, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de OMAPED, desarrolló la novena sesión del “Programa de Formación de Cuidadores de Personas con Discapacidad Severa”,

Participación activa

La jornada abordó el tema “Redes de oportunidades: desarrollo de habilidades emprendedoras para alcanzar la inserción en la comunidad”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que fortalezcan la autonomía y participación activa de las personas con discapacidad y sus familias.

La sesión estuvo a cargo del profesor Olaechea, responsable del taller de dibujo y manualidades de la Unica, quien además ofreció una demostración de técnicas para la elaboración de flores y adornos en cerámica.

Estas actividades buscan promover la inclusión y visibilizar el aporte de las personas con discapacidad en la comunidad.

