En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de OMAPED, desarrolló la novena sesión del “Programa de Formación de Cuidadores de Personas con Discapacidad Severa”, impulsado por el MIDIS.

Participación activa

La jornada abordó el tema “Redes de oportunidades: desarrollo de habilidades emprendedoras para alcanzar la inserción en la comunidad”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que fortalezcan la autonomía y participación activa de las personas con discapacidad y sus familias.

La sesión estuvo a cargo del profesor Olaechea, responsable del taller de dibujo y manualidades de la Unica, quien además ofreció una demostración de técnicas para la elaboración de flores y adornos en cerámica.

Estas actividades buscan promover la inclusión y visibilizar el aporte de las personas con discapacidad en la comunidad.

