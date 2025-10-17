, la ciudad de Ica fue escenario de dos importantes exhibiciones deportivas adaptadas organizadas en el marco del Día Nacional de la

Las actividades, lideradas por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), congregaron a estudiantes, autoridades locales, deportistas y vecinos en una celebración del esfuerzo, la inclusión y el espíritu de superación.

Inclusión deportiva

El evento se desarrolló en el Polideportivo Rosa Vargas de Panizo, donde se vivieron momentos de emoción y reflexión con la realización de la Primera Exhibición de Baloncesto en Silla de Ruedas y la Primera Exhibición de Fútbol para Ciegos en la ciudad de Ica. Ambas disciplinas fueron ejecutadas por atletas con discapacidad física y visual, quienes demostraron que el talento y la pasión por el deporte no conocen límites.

Las exhibiciones fueron organizadas por la Gerencia de Desarrollo Social, la Subgerencia de Programas Sociales y la OMAPED Ica, con el propósito de promover el deporte adaptado, fomentar la igualdad de oportunidades y generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más accesible y justa para todos.

En la cancha, los jugadores en silla de ruedas desplegaron su habilidad en una dinámica y estratégica exhibición de baloncesto. Las jugadas rápidas, los lanzamientos al aro y el trabajo en equipo arrancaron aplausos del público, que pudo apreciar de cerca el nivel técnico y físico que exige este deporte.

La jornada continuó con una vibrante exhibición de fútbol para ciegos, disciplina que exige concentración, comunicación y un alto sentido de orientación. Los jugadores se guiaron por el sonido de la pelota (que contiene cascabeles en su interior) y las instrucciones de sus compañeros y guías. La precisión de los pases, el control del balón y los goles generaron sorpresa y admiración entre los asistentes.

Este tipo de actividades, aún poco conocidas para gran parte de la población, permite visibilizar no solo el deporte adaptado como una alternativa de desarrollo físico y emocional, sino también la necesidad de fortalecer políticas públicas y espacios que favorezcan su práctica.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS