Un bus que transportaba trabajadores agrícolas hacia distintos fundos sufrió un despiste en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, generando alarma entre los pasajeros y los conductores que transitaban por la zona.

Siniestro vial

Según información preliminar, la unidad perdió el control y terminó fuera de la vía, cayendo sobre uno de sus laterales. Aunque el vehículo estuvo a punto de volcar, logró detenerse antes de quedar completamente volteado, resultando con daños visibles en la parte delantera.

El accidente provocó momentos de tensión entre los ocupantes del bus, quienes descendieron de la unidad tras el incidente, mientras otros conductores redujeron la velocidad al pasar por el lugar ante el riesgo que representaba el vehículo siniestrado.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del despiste.

VIDEO RECOMENDADO