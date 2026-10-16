Una mujer de 32 años falleció la tarde de ayer en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el distrito de San José de Los Molinos, provincia de Ica. La víctima fue identificada como Heylly Anchante Bernaola, quien habría sido atropellada por un bus que terminó sobre la vereda y chocó contra una pared, dejando su cuerpo debajo de la pesada unidad.

Muerte violenta

El accidente se registró aproximadamente a la 1:30 de la tarde de ayer, cerca al cementerio del distrito. El vehículo involucrado, de placa B4H-953 y marca Yutong, conducido por Jesús Barboza Cordero, de 36 años, quedó en una posición que evidenciaría un desplazamiento en retroceso, con parte de la unidad sobre la acera y daños en una pared cercana.

De acuerdo con la información preliminar, el bus habría presentado una falla mecánica que provocó que comenzara a retroceder sin control. En esas circunstancias, la unidad habría subido a la vereda por donde caminaba la mujer, impactándola y causándole la muerte violenta. El vehículo estaría destinado al traslado de trabajadores de un fundo agrícola de la zona.

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Policía Nacional y personal de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias y recoger evidencias que permitan establecer cómo se produjo el fatal atropello. Asimismo, representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para participar en las actuaciones correspondientes al levantamiento del cadáver.

La reciente muerte violenta elevaría a 86 los fallecidos por accidentes de tránsito en la región Ica, en lo que va del 2026, según el portal del Reunis del Minsa. En varios casos están involucrados choferes en estado de ebriedad y tiene como factores el exceso de velocidad, imprudencia, atropellos, despistes, volcaduras y otros.

El caso quedó sujeto a las investigaciones policiales y fiscales para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

EL DATO: La joven madre deja a una hija en la orfandad

Sobre el caso, el alcalde Jorge Daniel Pérez Hernández, regidores y trabajadores de la Municipalidad Distrital San José de Los Molinos, mostraron las más sinceras condolencias a la familia Anchante Bernaola, por la irreparable perdida de su ser querido.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO