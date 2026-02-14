Efectivos de la Región Policial Ica, a través de la UNEME PNP Ica, capturaron a un sujeto que registraba requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado (asesinato), emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica.

Grave delito

La intervención se realizó el 12 de febrero de 2026, a las 08:35 de la mañana, durante un patrullaje preventivo en la urbanización Menorca (cuadrante N.° 03), a la altura del pórtico de ingreso por Villa Los Educadores, donde se detuvo un mototaxi rojo con toldo negro, placa 0542-2F, que circulaba con lunas oscurecidas, incluido el parabrisas.

El conductor, identificado como Carlos David Chávez Bellido (21), mostró actitud nerviosa y evasiva ante la presencia policial; tras la verificación en el sistema, se confirmó que presentaba requisitoria vigente por homicidio calificado, según Expediente N.° 4145, de fecha 5 de septiembre de 2025.

El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Ica y puesto a disposición de la autoridad competente, cumpliéndose con las actas de registro personal, detención, lectura de derechos y constancia de buen trato conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO