En el marco de las acciones de control y prevención del delito, efectivos de la comisaría de Ica ejecutaron el operativo “Retorno Seguro”, logrando un resultado positivo en favor de la seguridad ciudadana.

Grave delito

Se logró la detención de Jean Carlos Vargas Ramos de 37 años de edad , quien registra dos requisitorias vigentes tipo captura por el delito de violación sexual de menor de edad, solicitadas por autoridades judiciales de Ica.

El intervenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, realizándose las diligencias correspondientes conforme a ley.

