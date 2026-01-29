La noche del 27 de enero de 2025, aproximadamente a las 8:00 de la noche, efectivos de la Unidad de Emergencia PNP Ica, en el marco del Operativo “Control Territorial 2026”, lograron la detención de un ciudadano extranjero que era requerido por la justicia.

Grave delito

El intervenido fue identificado como Eduardo José Gutiérrez Parra de 29 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien registraba una requisitoria vigente por la presunta comisión del delito de exhibiciones y publicaciones obscenas, solicitada por el Juzgado Unipersonal de Ica, conforme al Expediente N.° 87-2025, de fecha 15 de septiembre de 2025.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición de la dependencia policial correspondiente, continuándose con las diligencias de ley en coordinación con el Ministerio Público.

