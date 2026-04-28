Un exhaustivo trabajo de inteligencia basado en el análisis de cámaras de seguridad permitió a la Policía Nacional reconstruir el desplazamiento de los presuntos autores del doble homicidio ocurrido en el sector de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, así como identificar y capturar a un grupo de personas vinculadas a organizaciones criminales que operarían en el país.

Trabajo de Inteligencia

De acuerdo con fuentes policiales, tras el crimen ocurrido el pasado 23 de abril, los agentes iniciaron la recopilación de decenas de registros audiovisuales provenientes de distintos puntos de la ciudad, incluyendo zonas como Comatrana, La Tierra Prometida y sectores aledaños. El objetivo fue trazar la ruta seguida por los atacantes antes, durante y después del hecho.

En ese proceso, se logró identificar de manera reiterada una motocicleta de color azul con dos ocupantes, cuya presencia coincidía en múltiples grabaciones. A partir de ello, los investigadores realizaron un análisis comparativo detallado utilizando diversas perspectivas: vistas frontales, posteriores, laterales y diagonales, incluso en escenas con tránsito vehicular.

El estudio técnico permitió establecer coincidencias específicas en el vehículo, entre ellas un faro delantero redondo, guardabarros azul, parrilla trasera metálica, características de la luz posterior, un asiento visiblemente deteriorado y un tanque azul con gráficos distintivos. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que se trataba de la misma unidad captada en diferentes puntos del recorrido.

Paralelamente, se efectuó un análisis minucioso de los ocupantes. El conductor presentaba una vestimenta constante: camiseta deportiva con el número 7, gorra negra y zapatillas oscuras, además de mantener una postura corporal similar en las distintas tomas. Por su parte, el pasajero utilizaba sandalias blancas y una camiseta blanca con negro con un diseño tipo “Fox”, con un logotipo de gran tamaño en la parte posterior, además de coincidir en contextura física en todas las imágenes analizadas.

La reiteración de estos elementos, tanto en el vehículo como en la apariencia de los sujetos, permitió a los investigadores concluir que se trataba de los mismos individuos realizando un desplazamiento continuo que culminó en el escenario del crimen.

Según la investigación policial, los sospechosos se movilizaron en la motocicleta hasta el sector de La Tierra Prometida, donde, alrededor de las 11:00 de la mañana del 23 de abril, perpetraron el ataque armado. Las víctimas fueron identificadas como José Jesús García Siguas (37), natural del distrito de Subtanjalla, y Juan Bacilio Falconi García (50), natural de Huaytará. Ambos fallecieron en el lugar tras recibir impactos de bala. Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen estaría vinculado a una disputa por la posesión de un terreno.

Como parte del proceso investigativo, también se realizó el seguimiento de un mototaxi de color rojo, cuya posible participación en la logística del hecho viene siendo materia de análisis por parte de los agentes policiales.

Con la consolidación de estos indicios, la Policía Nacional ejecutó un operativo la noche del 25 de abril, considerado un golpe significativo contra bandas criminales que operarían en la región. La intervención se llevó a cabo aproximadamente a las 6:05 de la tarde en inmuebles ubicados en la calle Paita N.° 339, en la urbanización San Ildefonso (La Tinguiña), así como en la urbanización El Guayabo, en el sector de San Joaquín, en Ica.

El operativo fue ejecutado por personal especializado de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) y la Sección de Inteligencia (SICINT Ica), y contó con la conducción del general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica.

Como resultado de la intervención, se logró la detención en flagrancia de seis personas, quienes son investigadas por su presunta vinculación con el delito de homicidio por proyectil de arma de fuego en la modalidad de sicariato. Los detenidos fueron identificados como Anderson Rodney Romero Serrano, Felipe Manuel Sivira Veliz, Andru Alexander Arenas Rodríguez (32), Leones Jesús Rodríguez Morán (24), Romer José Rodríguez Brito (29) y Roxydelis Scarlet Guevara Ascanio (20).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los implicados estarían relacionados con las bandas criminales denominadas “Los Hijos de Dios” y “El Hampa de los Piratas”, facciones asociadas a la organización criminal internacional conocida como el “Tren de Aragua”, de origen venezolano. Estas estructuras son señaladas por su presunta participación en delitos como extorsión, trata de personas, sicariato y otras actividades ilícitas de alta peligrosidad.

Se procedió a la incautación de vehículos presuntamente utilizados en actividades delictivas, entre ellos una motocicleta marca Bera de color azul, que coincidiría con la identificada en los registros de videovigilancia, dos mototaxis de color rojo marca Bajaj y una motocicleta desmantelada del mismo color.

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