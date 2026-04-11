Un accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Villacurí, en el distrito de Salas, en la provincia de Ica, generando restricción temporal del tránsito vehicular en la zona.

Fuerte accidente

El hecho ocurrió frente al fundo Safco, donde un camión de placa AXE-861, que transportaba planchas de madera, se despistó y terminó volcado sobre la vía.

Producto del accidente, la carga quedó esparcida sobre la pista, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación de vehículos mientras se realizaban las labores correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, el conductor habría señalado que perdió el control de la unidad, provocando el despiste. Asimismo, se indicó que él era el único ocupante del vehículo al momento del siniestro.

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