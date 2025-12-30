Con una amplia participación de la población, se llevó a cabo la Campaña de Salud Integral en el sector Villa Rotary, en el distrito de Salas, organizada por el Gobierno Regional de Ica. La jornada permitió que vecinos accedieran a diversos servicios médicos gratuitos, incluyendo medicina general, pediatría, odontología, obstetricia, psicología y nutrición.

Cientos de beneficiados

La campaña benefició a cientos de menores y adultos mayores, así como a familias migrantes provenientes de Ayacucho, Huancavelica y algunas zonas de la selva, quienes viven en la zona ya que llegaron a la provincia de Ica, para trabajar en agroexportadoras.

Durante la actividad, el personal médico enfatizó la importancia de promover hábitos saludables y prevenir enfermedades, mientras que la población valoró la oportunidad de recibir atención profesional cerca de sus hogares.

Desde la organización aseguraron que continuarán implementando campañas similares, reafirmando el compromiso de trabajar por la salud y el bienestar de la población, especialmente en sectores con acceso limitado a servicios médicos.

