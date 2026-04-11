En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica capacitó a integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el rol que deberán cumplir en materia de seguridad durante los comicios programados para el 12 de abril.

Orden y seguridad

Durante esta semana, 584 efectivos de la PNP, pertenecientes a los 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, recibieron información sobre el marco general de las elecciones y las actividades que deberán efectuar antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de garantizar condiciones de seguridad en todo el proceso.

En la sesión de capacitación, se destacó el rol de la Policía Nacional del Perú en la protección del libre ejercicio del sufragio, la custodia del material electoral y el resguardo de los funcionarios electorales, funciones esenciales para el desarrollo ordenado y seguro de la jornada.

Asimismo, se entregó a los participantes una cartilla de instrucción elaborada por la ONPE, diseñada especialmente para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a fin de reforzar sus responsabilidades y protocolos de actuación.

Cabe destacar que este domingo 12 de abril, los agentes de la PNP y de las Fuerzas Armadas desplegados en cada uno de los locales de votación prestarán especial atención a los electores, miembros de mesa, candidatos y personeros, así como a las sedes y al personal del organismo electoral. Igualmente, resguardarán los locales de votación desde 48 horas antes del día de la jornada electoral, así como el despliegue y repliegue del material electoral.

VIDEO RECOMENDADO