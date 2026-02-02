Trabajadores de la empresa Agrícola Miranda participaron en una jornada de capacitación orientada al fortalecimiento de la asertividad y las habilidades comunicativas, como parte de una iniciativa conjunta entre la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la organización EDUSAM.

Entorno laboral

Durante la actividad se desarrollaron contenidos vinculados a la comunicación efectiva en el ámbito laboral, la adecuada expresión de ideas y emociones, así como estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros y equipos de trabajo. La capacitación buscó brindar herramientas prácticas que permitan a los trabajadores desenvolverse con mayor seguridad, respeto y claridad en su entorno laboral cotidiano.

Los participantes destacaron la importancia de este tipo de espacios formativos, que no solo aportan al crecimiento profesional, sino que también fortalecen el desarrollo personal y la convivencia en el centro de trabajo. El enfoque estuvo puesto en situaciones reales del día a día laboral, promoviendo el diálogo, la empatía y la resolución adecuada de conflictos.

Esta intervención se enmarca en una serie de acciones orientadas a promover ambientes laborales más saludables y productivos en la región, apostando por el fortalecimiento de competencias socioemocionales como un factor clave para mejorar el desempeño y el clima organizacional en las empresas.

