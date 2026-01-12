Mediante un comunicado público, la Capilla “Banda de Pastores Niño Dios de Calderones” aclaró que los hechos de violencia registrados recientemente en el sector Los Calderones, distrito de Tate, no guardan relación alguna con la tradicional Bajada de Reyes realizada el pasado 8 de enero.

Capilla se pronuncia

En el pronunciamiento, la capilla también desmintió haber brindado o permitido el consumo de bebidas alcohólicas en sus instalaciones, señalando que la venta y consumo de licor fue realizada por terceros ajenos a la institución, como vecinos y establecimientos de los alrededores. Asimismo, exhortó a la población a informarse adecuadamente y evitar la difusión de rumores que afecten una tradición religiosa desarrollada con fe y respeto desde hace muchos años.

Los hechos a los que se hace referencia corresponden a una violenta gresca registrada la noche del último fin de semana, cuando más de medio centenar de personas protagonizaron una batalla campal en plena vía pública, generando pánico entre vecinos y transeúntes. Según testigos, el enfrentamiento se habría originado por el consumo excesivo de alcohol tras la celebración.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de extrema violencia, donde se observa a uno de los sujetos portando un machete y a una mujer siendo empujada violentamente al suelo durante la pelea. De acuerdo con versiones recogidas en la zona, la denuncia por estos hechos ya habría sido interpuesta en la comisaría del distrito, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

