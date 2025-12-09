Una pareja denunció a la empresa de transporte interprovincial Cueva, en Ica, por la presunta entrega irregular de una encomienda valorizada en tres mil soles, la cual habría sido retirada por un hombre que se hizo pasar por el destinatario sin presentar documentación válida. El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre alrededor de las 9:09 a. m. en la agencia ubicada en la avenida J. J. Elías.

Retiro sin validación

De acuerdo con la denuncia, el sujeto —quien aparece en imágenes de seguridad usando lentes— se acercó al mostrador, conversó brevemente con una trabajadora y, en cuestión de minutos, retiró los paquetes que estaban embalados. Luego abandonó el lugar a bordo de un vehículo Tico.

Las primeras versiones no descartan una posible participación o negligencia de algún trabajador de la empresa, extremo que deberá ser esclarecido por las autoridades.

Denuncia pública

Shadia Legaro Mayuri, quien hizo pública la denuncia, aseguró que el paquete fue enviado el jueves 20 de noviembre desde la sede de la empresa en Lima. El contenido, según detalló, consistía en una cremallera de auto y herramientas de repuestos vehiculares.

“Nosotros hicimos un envío de una cremallera con herramientas desde la agencia Cueva de Lima hacia la de Ica. El señor que nos atendió nos preguntó qué estábamos enviando y se lo dijimos. Pagamos 60 soles y nos entregaron la boleta”, relató.

La pareja llegó a Ica el lunes 24 para recoger la mercadería, pero les informaron que el paquete ya había sido retirado un día antes.

Legaro afirma que los trabajadores de la agencia le aseguraron que su esposo, Javier Luna Flores, había sido quien recogió la encomienda. Sin embargo, al presentar el DNI original para corroborar la información, notó que la firma registrada en los documentos no coincidía.

“La señorita me dijo que habían cotejado el DNI de mi esposo, pero la firma no es la suya y él nunca vino. Nadie sabía que habíamos enviado esos repuestos”, denunció.

Frente a la irregularidad, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que retiró la mercadería. Según explicó, el contenido estaba valorizado en cerca de tres mil soles.

La denunciante también señaló que sospecha de uno de los trabajadores de la agencia de Lima, quien habría preguntado insistentemente por el contenido del envío. “ Nadie más sabía lo que mandábamos”, afirmó.

Por su parte, Javier Luna Flores reiteró que jamás acudió a la agencia, y que la firma que figura en la supuesta entrega no le pertenece. “Solo tengo un DNI. No entiendo cómo pudieron aceptar una firma que no es la mía”, indicó.

Las personas afectadas solicitaron apoyo ciudadano para identificar al hombre registrado en los videos, a fin de que responda ante las autoridades por la apropiación de bienes ajenos.

