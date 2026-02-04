En un operativo certero realizado por el Área de Policía Judicial de Ica, las fuerzas del orden lograron la captura de Alexander David Peña Vilca, de 18 años, quien se encontraba al margen de la ley.

Detención policial

La intervención se produjo la mañana del pasado 2 de febrero, alrededor de las 09:25 de la mañana, como parte de las acciones de vigilancia y control que ejecuta la Región Policial para reducir los índices de criminalidad en la ciudad.

Sobre Peña Vilca pesaba una orden de requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Lo particular de este caso es que, debido a su situación legal y la naturaleza del proceso, el sujeto contaba con una orden de internamiento inmediata en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido popularmente como “Maranguita”, lo que motivó su búsqueda prioritaria por parte de las unidades de inteligencia.

El requerimiento judicial fue emitido por el Segundo Juzgado de Familia de Ica, bajo el expediente N.º 2807-2023. Según consta en los registros oficiales, la orden de captura y traslado fue actualizada el pasado 12 de enero de 2026, lo que permitió que el personal policial procediera con la detención bajo el marco legal correspondiente tras confirmar la identidad del joven en la base de datos de la institución.

