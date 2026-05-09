El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, dictó prisión preventiva por el plazo de cuatro meses contra Carlos Alberto Matta Hernández (54), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en perjuicio de una niña de tres años de edad, representada por su madre.

Grave delito

Según la imputación fiscal, se presume que la menor de tres años, quien vive con su madre y hermanas, habría sido víctima de actos de connotación sexual por parte de su vecino Carlos Matta. Una de sus hermanas habría observado desde el baño que el imputado introdujo su mano en el pantalón de la niña en el patio de la vivienda.

Al ser llevada a su cuarto, la menor mediante señas indicó que el vecino le tocó su zona íntima y lo señaló como responsable. Pese a la negativa del imputado, la hermana grabó a la niña reiterando lo sucedido y luego informó a sus familiares, quienes procedieron con la denuncia.

Cabe señalar que, el ilícito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 176°-A del Código Penal, que establece penas privativas de libertad para quienes realicen actos de connotación sexual en agravio de menores.

Con esta decisión, el Juzgado reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y la protección de la niñez, actuando con rigor y determinación frente a delitos que atentan contra su dignidad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO



