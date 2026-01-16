La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años y 8 meses de pena privativa de la libertad contra Carlos Enrique Alfaro Tenorio (59), hallado responsable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos indebidos, en agravio de dos menores de edad.

Grave delito

El fallo fue alcanzado por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, tras un proceso judicial en el que la fiscal adjunta Mónica Pisconti Flores logró acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, desvirtuando su presunción de inocencia con medios probatorios contundentes presentados durante el juicio oral.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en el año 2015, en el distrito de Los Aquijes, cuando las menores, de 11 y 6 años, permanecían solas en su domicilio debido a que sus padres salían a laborar. Esta situación habría sido aprovechada por Alfaro Tenorio, quien mantenía un vínculo familiar cercano con las víctimas.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial – Zona Sur de Ica determinó que el sentenciado incurrió en conductas que vulneraron gravemente la integridad y dignidad de las menores, por lo que impuso una condena efectiva que deberá cumplir hasta el 2 de junio del año 2038.

Actualmente, Carlos Enrique Alfaro Tenorio se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche, donde cumple además prisión preventiva por otro proceso penal.

