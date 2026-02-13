En el marco de las acciones firmes contra la delincuencia común, la Policía asestó un nuevo golpe al crimen en el distrito de Parcona, logrando la captura de dos presuntos implicados en delitos contra el patrimonio.

Receptación agravada

El 11 de febrero de 2026, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, efectivos policiales de la Comisaría de Parcona, durante la ejecución del operativo “Impacto 2026”, intervinieron y detuvieron a César André Galindo Sánchez de 24 años, de nacionalidad venezolana, Daniela Geraldine Huarcaya Carmona (28).

Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en las modalidades de hurto y receptación agravada.

Durante la intervención se incautó siete equipos celulares, siete tarjetas de crédito, diecinueve microchips de celular y una laptop, en la que presuntamente estaría instalado un sistema de flasheo de celulares, además de programas para el robo de información de tarjetas de crédito y la sustracción de cuentas bancarias.

De acuerdo con las primeras diligencias, los detenidos estarían vinculados a la comercialización y manipulación ilegal de equipos móviles presuntamente sustraídos, así como a actividades relacionadas con la vulneración de información financiera.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la dependencia policial correspondiente para las investigaciones de ley, en coordinación con el Ministerio Público.

VIDEO RECOMENDADO



